Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında devralacağı AB Konseyi dönem başkanlığı konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında önceki gün Trodos’ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamada AB dönem başkanlığının Güney Kıbrıs tarafından üstlenilmesini "en büyük ulusal misyon" olarak tanımladığını ve bunun Güney Kıbrıs açısından Avrupa Birliği’ndeki (AB) aktif rolünü ve söz hakkını teyit etmesi için "eşsiz bir fırsat" olduğunu vurguladığını iletti.

AB dönem başkanlığıyla ilgili hazırlıkların normal şekilde ilerlediğini ve AB dönem başkanlığı esnasında Rum tarafında 258 toplantı yapılacağını dile getiren Hristodulidis, bunlardan 84’ünün Lefkoşa'nın Rum kesimi, geriye kalanların da diğer kentlerde gerçekleştirileceğini söyledi.

AB dönem başkanlığı bağlamında Güney Kıbrıs’ı 28 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini, öte yandan Güney Kıbrıs’ın 23 Nisan 2026 tarihinde gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına ev sahipliği yapacağını yazan gazete, AB dönem başkanlığının devralınmasının öncesinde bazı hazırlık ziyaretleri de yapılacağını ve Komiserler Koleji ile Avrupa Parlamentosundan heyetlerin Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini aktardı.

Açıklamasında iki temel önceliğe de işaret eden ve bunlardan birincinin Danimarka dönem başkanlığından miras kalacak olan AB dosyaları olduğuna işaret eden Hristodulidis, bu dosyalardan en önemlisinin Çok Yıllık Mali Çerçeve olduğunu kaydetti.

Müzakerenin önemini vurgulayan ve AB bütçe komiserinin ilerleme açısından Rum tarafının dönem başkanlığına yatırım yaptığını da dile getiren Hristodulidis, ikinci dosyanın ise rekabetin ve AB’nin stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi amacıyla AB’deki prosedürlerin basitleştirilmesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Ulusal öncelikler düzeyinde ise savunma, barınma ve güvenlik gibi konular üzerinde duran Hristodulidis, hükümetin göç konusundaki stratejisinin "sonuç verdiğini ve diğer üye devletlerin de ilgisini çektiğini" savundu.

Açıklamasının sonunda Güney Kıbrıs’ın jeopolitik rolünü kullanarak AB’yi Orta Doğu’ya yakınlaştırma amacından da söz eden Hristodulidis, bu çerçevede Mısır gibi ülkelerle iş birliğine aynı zamanda gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısı düzenlenmesinin önemine değindi.