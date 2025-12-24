Güney Kıbrıs’taki iktidar ortağı DİKO, “Great Sea Interconnector” (GSI) elektrik bağlantısı projesi konusundaki eleştirilerine devam ediyor.

Alithia gazetesi, DİKO’nun hükümete, projeyle ilgili pozisyonunu netleştirmesi, zıtlaşmayı bırakması ve daha fazla gecikme yaşanmadan projeyi ilerletmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Gazete, ne Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Pazar günkü, ne de Maliye Bakanı Makis Keravnos’un önceki günkü açıklamalarının DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u tatmin ettiğine işaret ederek, kendisinin ve partisinin hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini kaydetti.

Habere göre, Papadopulos, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki stratejik iş birliği perspektifini selamladığını ifade ederek, bu iş birliğinin GSI projesi ilerlemezse hayata geçirilemeyeceğini söyledi.

Papadopulos, Keravnos’un, jeopolitik verilerde değişiklikler olduğu gerekçesiyle projenin güncellenmesi gerektiği fikrine de katılmadığını dile getirdi.