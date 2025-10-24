Alithia ve diğer gazeteler, psikoaktif madde kullanan üçüncü ülke vatandaşlarını destekleme programı “Cyprus Saffe Horizon II” çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşı erişkin 604 kişi üzerinde yapılan ölçümlerin, sığınmacılara yönelik ruh sağlığı ve sosyal desteğin artırılması gerektiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, sonuçları “Lefkoşa Üniversitesi"nde dün açıklayan program gözetmeni, Sağlık ve Kronik Hastalık Psikoloğu ve Klinik Sentetik Psikoterapist Urania Çuridi, katılımcıların yüzde 39,7’sinde orta ve yüksek seviyede kaygı, yüzde 44,3’ünde orta ve yüksek seviyede depresyon semptomları görüldüğünü kaydetti.

Travmatik etkiler, kayıplar ve toplumsal dışlanma sebebiyle kadınlarda bu semptomların, erkeklere oranla daha yüksek ve daha sık görüldüğünü belirten Çuridi Posttravmatik Stres Bozukluğu (PTSD) oranının kişilerin geldikleri ülkelere göre de değişiklik gösterdiğini anlattı. Çuridi PTSD oranının Kürtlerde yüzde 57, Filistinlilerde yüzde 65, Afrikalılar ve Afganlar arasında ise yüzde 10 olduğunu kaydetti.