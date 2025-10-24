Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Dimitriu, Brüksel’de yapılan AHP zirve toplantısının ortak karar metninde Kıbrıs’a ilişkin yer alan ifadelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dimitriu konuyla ilgili açıklamasında, “Bir üye devlet Türk işgali altındayken AB’nin güvenliğinin tam olamayacağını doğrulayan, Kıbrıs’a ilişkin bizim önerdiğimiz bir ifadenin ortak karar metninde yer almasından memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

AB’ye, Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin BM ve AB ilkeleri temelinde yeniden başlaması için çabalarını arttırması çağrısında bulunulduğunu belirten Dimitriu, AB güvenliği ve savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini ve NATO’yla iş birliğinin önemine de vurgu yaptıklarını sözlerine ekledi.