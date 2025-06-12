Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin yayınladığı verilere göre bu yılın ocak-nisan ayları arasında 4,36 milyar euro’luk ithalat yapıldığını ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 3,67 milyar euro olduğunu yazdı.

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Bu yılın ocak-nisan ayları arasında yapılan ihracatın ise 1,74 milyar euro olduğunu belirten gazete bu rakamın geçen yıl 1,2 milyar euro olduğunu kaydetti.

Haberde, bu yılın ocak-nisan aylarındaki ticari denge açığında, geçen yılın rakamlarına kıyasla 140 milyon euro artış yaşandığı da ifade edildi.