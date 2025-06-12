Haravgi gazetesinin haberine göre Rigas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temmuz ayında liderlerle yapacağı görüşmenin tüm Kıbrıslılar için barışçıl ve refah içerisindeki geleceğe doğru net bir yol belirlenmesine katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Habere göre, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü olduğu PSEKA’nın Washington’da yapılan 40’ıncı toplantısında konuşan Rigas, ABD’nin Maria Angela Holguin’in yeniden BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi, Johannes Hahn’ın da Avrupa Komisyonu’nun özel temsilcisi olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Rigas, ticaret ve yatırımların Güney Kıbrıs ile ABD arasıdaki ilişkilerin temelini oluşturduğuna işaret ederken, Güney Kıbrıs’ta doğrudan yabancı yatırım denetleme mekanizması oluşturulmasını teşvik ettiklerini ve böylelikle, yatırımların Rum halkının çıkarlarıyla örtüşmesi ile ulusal güvenlik tehlikeye girmeden ekonomik fayda sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Yunanistan’ın bu yönde bir yasa onayladığını ifade eden Rigas, Rum Meclisi’ni de bu düzenlemeyi incelemeye davet etti.

Rigas, Trump Hükümeti’nin Kıbrıs sorunundaki tavrıyla ilgili bir soru sorulması üzerineyse bu konuda yeni bir siyasi açıklama yapılmasını beklemediğini; ancak yapmak istedikleri şeyin, BM himayesinde gelişmekte olan süreci desteklemek olduğuna inandığını söyledi.

Konuşmasında ABD-Yunanistan ilişkilerine de değinen Rigas, Yunanistan’ın ABD’nin Doğu Akdeniz yaklaşımının kritik bir parçası ve temel NATO müttefiki olduğunu kaydetti.