Alithia gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in dün, cinsiyetçilikle mücadele için başlatılan kampanyayı duyurmak için düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, polisin ve Cinsiyetlerin Eşitliği Komitesi’nin cinsiyetçiliğe maruz kalan kişilerle ilgili kayıt tutacağını ve bu gibi durumların nasıl idare edilebileceğini belirleyeceğini söylediğini yazdı.

Gazete, iki ceza davasından birinin tanınmış bir eski futbolcuya, diğerinin de tanınmış bir Tiktok influencer’ına ait olduğunu kaydetti.

Haberde, her iki davayla ilgili araştırmaların tamamlandığı ve karar aşamasına gelindiği belirtildi.

Gazete, Harçiotis’in, cinsiyete dayalı şiddet verilerine bakıldığında ise Avrupa genelinde her üç kadından birinin şiddete uğradığının ve yalnızca 5 kadından birinin yetkili makamlarla bu konuda iletişime geçtiğinin görüldüğünü söylediğini yazdı.