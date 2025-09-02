Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre evlerinin/iş yerlerinin bir kısmı ya da tamamı yanan kişilere hasarın boyutuna göre bir defada veya taksitler şeklinde tazminat ödeneceğini yazdı.

Gazete, tazminat ödenme sürecinin karmaşık bir süreç olduğunu ve yapılan başvuruların yasal olup olmadığının incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin tüm zorluklara ve karmaşıklığa rağmen hızlı ilerlediğini belirten gazete, şu ana kadar kısmen veya tamamen yanmış olan 704 bina tespit edildiğini ve bunlardan 532’sinin ev, 172’sinin iş yeri olduğunu yazdı.

Haberde, özel sigorta şirketlerinin de sigortalı olup yangından zarar gören binalar için ödeme yapmaya başladığı ifade edildi.

Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gelen uzmanların yangınla ilgili hazırlamış oldukları rapora saygı duyduklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre Harçiotis, savaş durumlarında veya bu gibi büyük felaketlerde yetkili makamların gözden kaçırdığı bazı durumlar olabileceğine işaret etti.

Gazete, İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis’in ise, yangın bölgesinde çok sayıda sigara izmariti bulunduğunu kabul ettiğini, ancak bunların bu denli büyük bir yangın çıkarmasının çok da kolay olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Kettis, yangınla ilgili siyasi sorumluluklar yüklenmesi gerektiğini, ancak sivil koruma müsteşarlığı bulunmamasından ötürü bu konuda herhangi birine sorumluluk yüklenemediğini kaydetti.

Kettis, yangının kundaklamadan çıktığını düşündüğünü ve yaptıkları araştırmaların son aşamada bulunduğunu belirtti.