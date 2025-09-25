Alithia gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçtiğimiz salı günü, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüştüğünü ve görüşmede üç ülke arasındaki güvenlik, enerji ve denizcilik konularındaki iş birliğinin ele aldığını yazdı.

Üç bakanın, bölgesel gelişmeler üzerinde de görüş alışverişinde bulunduğunu yazan gazete Yunanistan kanadından yapılan açıklamada üçlü görüşme kapsamında Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelere odaklanıldığını ayrıca ticaret, yatırımlar, enerji, turizm, bağlantı ve mülteci konularda iş birliğinin derinleştirilmesinin ele alındığından söz edildiğini belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta temaslar gerçekleştirdiğini, bu kapsamda Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad El Busaidi ile bir araya geldiğini belirtti.

Kombos, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasındaki önceliklerinin ele alındığını ifade etti.

Habere göre Kombos ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığından Devlet Bakanı Dr.Mohammed bin Abdülaziz Al Khulaifi, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Andora Dışişleri Bakanı Imma Tor Faus ile bir araya gelerek ikili ilişkiler üzerinde durdu.