Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, Erdoğan’ın konuşmasında “çifte tahrikte” bulunduğunu; KKTC’nin tanınması gibi Uluslararası Hukuk ilkeleri ve BM kararlarıyla tamamen çelişen tezlerini yineleyen Erdoğan’ın, federasyon çözümünü değersizleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Habere göre AKEL, Erdoğan bu talepleri kaç kez tekrarlarsa tekrarlasın, asla “Kıbrıs halkı” tarafından kabul edilmeyeceğini; çünkü böyle bir gelişmenin “Kıbrıs ve tüm Kıbrıslılar için yeni acılara sebep olacağını” belirtti.

AKEL, Türkiye’nin bu tutumu karşısında ne “bölücü- işgalci statükoyla uzlaşılacağını” ne de Kıbrıs sorununun çözümünden geri durulacağını ifade etti. AKEL iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik temelinde bir federasyon amacıyla müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi yönündeki tezlerini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Habere göre AKEL, Kıbrıs sorununun çözümü, adanın bağımsızlığı ve yeniden birleşmesinin adanın tümü için daimi barış ve güvenlik getireceğine de işaret etti.