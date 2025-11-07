Haravgi gazetesi, konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD enerji bakanlarının yayımladıkları ortak açıklamada, Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin dört ülkenin taahhüdünü teyit ettiklerini yazdı.

Gazete, Doğu Akdeniz enerji merkezinin geliştirilmesi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa koridoru çerçevesindeki bağlantı projeleri ve kritik altyapıların korunmasının ele alındığını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enerji bakanlarının bir sonraki görüşmesinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde Washington’da yapılmasının planlandığı da ifade edildi.