Politis “Kuralık Tarımı Baltalıyor… Zincirleme Etkiler” başlıklı haberinde, uzayan kuraklığın su kaynaklarının kritik düzeyde azalmasına, bunun da tarımsal üretimin, tarihinin en düşük seviyesine inmesine neden olduğunu yazdı.

Son yılların istatistiki verilerinin yağışların dramatik ölçüde azaldığını doğruladığını kaydeden gazete, barajların içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını, çiftçilerin tahıl, sebze ve meyve ağacı yetiştiriciliğini azaltmak veya vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.

Rum Tarım, Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Makis Andoniadis, tahıl zararlarının değerlendirilmesinin tamamlandığını, bağlardaki zarar değerlendirme işlemlerinin devam ettiğini ve AB’den destek isteneceğini açıkladı.

Rum Çiftçiler Birliği (EKA) Başkanı Panikos Hambas ise, uzayan kuraklık ve agresif hava koşullarından dolayı tarımsal üretimdeki durumun “trajik” olduğunu belirtti.

Haberde Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, kuraklık nedeniyle Güney Kıbrıs’taki mevcut durumu ve etkilerini izah etmek için AB Tarım ve Balıkçılık Komiserine mektup göndermek, konuyu Eylül ayında gerçekleştirilecek Tarım Bakanları Konseyi’nin gündemine yazdırmak niyetinde olduğu kaydedildi.