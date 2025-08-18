KTOEÖS’den yapılan açıklamaya göre, eylem, seçim yasakları sebebiyle Genel Orta Öğretim ve Mesleki Tekniğe bağlı okullara, öğretmen atamalarının yapılmayacağı gerekçesiyle gerçekleştirilecek. Eylemde, çözüm üretilmesi gerektiği vurgulanacak.

Açıklamada, “Okullarımızın seçim yatırımı hedefiyle geçici öğretmenlerle doldurulmasının, atanma hakkı yerine torpilin teşvik edilmesinin, seçim yasağı bahane edilerek eğitimin siyasete kurban edilmesinin kabul edilebilir olmadığını ortaya koyacak ivedilikle çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizeceğiz.” denildi.