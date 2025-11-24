Alihtia’nın “Kıbrıs IMEEC Planlamalarının Dışında… Hindistan veya ABD’den ‘Kuzey Ekonomik Koridoruna’ Katılımımızla İlgili Hiçbir Açıklama Yok” başlıklı haberine göre IMEEC’in esin babası Hindistan ve koordinatörlüğünü yapabilecek ülke olan ABD’den şu ana kadar sadece Güney Kıbrıs’ı cesaretlendirme ve projeye katılımına destek açıklamaları geldi.

Habere göre Hindistan’dan başlayıp iki koldan (İran Körfezi ve Orta Doğu’yu Avrupa’ya bağlayacak Kuzey koridoru) Avrupa’ya ulaşması planlanan ekonomik koridorun Kuzey bacağında, Orta Doğu’daki katalizör istasyonunun İsrail olması planlandı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın da coğrafik konumu nedeniyle böyle bir projede enerji kavşağı olabileceği ancak bunun için çok kısa zamanda gerekli altyapıları oluşturmasının şart olduğuna dikkat çekildi. “Girit ile bir elektrik bağlantısı kurmayı başaramadık, doğal gaz terminalimiz olmadı, yenilenebilir enerji kaynaklarından depolama sistemimiz yok, izole kaldığımız için elektrik şebekesi kısıtlı” ifadeleri kullanıldı.