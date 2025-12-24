Fileleftheros gazetesi, konuya geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan tarafından sınırların gözetimi için radar ve savunma teknolojileriyle yangın, deprem, sel ve diğer afetlerle ilgili uyarıda bulunan uydu sistemlerinin ortaklaşa geliştirilmesinin beklendiğini yazdı.

İki ülkenin birkaç gün önce askeri teçhizat, telekomünikasyon ve kriz yönetimi konularıyla ilgili ileri teknolojilerde iş birliğinde bulunulmasına ilişkin bir memorandum imzaladığını yazan gazete, memorandumun Yunan Uzay Endüstrisi Birliği ile Rum Uzay Endüstrisi Birliği (CSIA) arasında imzalandığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Uzay Endüstrisi Birliği Başkanı Maria Konstantinu gazeteye açıklamasında uzay sektöründeki ortaklığın çok önemli olduğunu, bu durumun iki ülkeyi güçlendirdiğini ve dünya haritasındaki konumlarını geliştirdiğini savundu.

Konstantinu, bu iş birliğinden ulusal stratejik öneme sahip çözümler sunan teknolojiler geliştirilebileceğine işaret ederek, jeo-uzamsal uygulamalar (earth observation), deniz gözetimi ve güvenliği, doğal afetlerin ele alınması, iletişim ve navigasyon platformu ile ilgili hususları izah etti.

Gazete, jeo-uzamsal uygulamalar başlığı altında tarım ve çevresel amaçlarla ilgili uydu uygulamaları meydana getirilmesinden söz ederken, özellikle savunma alanında çok spektrumlu görüntüleme (multi spectral imaging) ve sentetik açıklıklı radar (synthetic aperture radar) içeren küçük bir uydu ağı geliştirilmesinin gelişmiş sınır gözetimi, deniz güvenliği ve askeri istihbarat uygulamalarını mümkün kılacağına işaret etti.

Bu sistemin tehditlere hızlı şekilde müdahale edilmesi, operasyonel hazırlığın güçlendirilmesi ve stratejik altyapının korunması için gerçek zamanlı veri sağlayacağını yazan gazete, bunun Yunan topraklarındaki hassas bölgelerdeki ulusal güvenliği önemli ölçüde güçlendireceğini kaydetti.

Deniz gözetimi ve güvenliği başlığı altında yasadışı faaliyetleri, petrol sızıntılarını ve sınır ihlallerini tespit etmek için mikro uydulardan oluşan bir ağın geliştirilmesinden söz eden gazete, doğal afetlerin ele alınması başlığı altında ise yangınlar, depremler ve sellerle ilgili erken uyarı için yapay zeka destekli uydu sistemlerinin oluşturulmasından bahsetti.

Gazete, iletişim ve navigasyon platformu başlığı altında ise iki ülkenin yabancı ağlara olan bağımlılığını azaltarak, ulusal kriz direncini güçlendiren, bağımsız bağlantı ve navigasyonla ilgili hibrit sistemlerden söz etti.

Rum Uzay Endüstrisi Birliği Başkanı Maria Konstantinu açıklamasında ayrıca memorandumun imzalanmasının stratejik öneme ve büyük potansiyele sahip bir sektör olan uzay alanında yakın iş birliğini teşvik eden bir girişim olduğunu da dile getirdi.

İki ülkenin güçlerini birleştirdiğini de ifade eden Konstantinu, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın İsrail, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerle iş birliği yaptığını görmelerinin ihtimal dışında olmadığını da sözlerine ekledi.