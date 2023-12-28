İEZB Başkanı Serkan Kırmızı 2023 yılını değerlendirerek mesaj yayımladı

2023 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde geriye dönüp baktığımızda 2023 yılı, önemli olayların yaşandığı bir yıl oldu. 2023 yılında gündeme damgasını vuran en önemli olay kuşkusuz Türkiye’de ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen deprem oldu. Ülkemizi de derinden sarsan deprem, savaşı yaşayan biz Kıbrıslı Türkler’de şavaştan da büyük derin acılar bıraktı. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Şampiyon Melekler Takımımız Adıyaman’da depremde yerle bir olan İsias Otel’in enkazında yaşamlarını yitirdi. Üzerinden kaç ay kaç yıl geçerse geçsin bu acı hiçbirimizin kalbinden silinmeyecek. Bu vesileyle Şampiyon Melekler Takımımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkına sabır ve baş sağlığı diliyorum.

2023’te yaşanan diğer önemli gelişmeler ise TC Cumhurbaşkanlığı seçimi, dövizin yükselmesi, 2022’de başlayan ancak 2023’te de devam eden Rusya-Ukranya Savaşı ve buna bağlı devam eden Doğal Gaz Krizi, Arpa-Buğday Krizi, İsrail-Filistin Savaşı. Ama ülkemiz için en önemlisi ise hükümetin akıl almaz uygulamaları ile ülke insanın ve çalışanlarının günden güne daha da fakirleştiği, eğitimdeki sorunların çığ gibi büyüdüğü bir yıl oldu, 2023.

Ülkemizde 2023 yılında güzel şeyler de oldu. Öncelikle, TC-KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesini sağlayacak projesinin imzalanması, limanların özelleştirilmesi çalışması, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması, ülkedeki kara para ve uyuşturucu ile mücadelenin en yüksek seviyeye çıkması oldu.

2023 yılı benim açımdan da unutulmaz bir yıl oldu. Öncelikle dünyanın en güzel şeyi olan babalık duygusunu yaşadım. Bu duygunun, tarifi asla mümkün değil. İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığı görevine 4. döneminde de yeniden seçilmiş olmam da 2023 yılını benim için önemli kılıyor. Bu yıl İEZB olarak güzel işlere imza attık. En önemlisi kaçak iş gücü ile mücadelemizi İskele Belediyesi ile olan işbirliği ile daha da artırdık. 2024 yılında kaçak iş gücü ile mücadelemiz çok daha sıkı bir şekilde devam edecektir. Bu konuda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim.

Ayrıca İskele Belediyesi ve tabii ki Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun desteği ve yardımları ile İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde yeşil alanda temizlik çalışması başlattık. Ada’da “Temiz Çevre, Temiz Üretim, Temiz Sanayi Bölgesi” sloganı ile temizlik çalışması başlattık. Temizlik çalışmasını tamamladık ve şimdi refüjlerin düzenlenmesi, yeniden yapılandırılması, ışıklandırılıp yeşillendirmesi için çalışma başlattık. Ayrıca yeşil alanda ağaçlandırma çalışması da başlattık. İskele Küçük Sanayi Sitesi’ndeki tüm kaldırımların düzenlenip temiz sanayi bölgesi olması için de çalışmalarımız devam edecektir.

İEZB olarak 2022 yılı Eylül ayında hayata geçirdiğimiz ve 2023 yılında çok büyük ilgi gören İEZB-MEM Teknoloji Atölyesi’nde Robotik Kodlama eğitimleri son sürat devam etmektedir. Orada o kadar güzel, zeki, yetenekli gençler keşfettik ki bu gençler geleceğimize umut oldular. Onların eğitim alırken yaptıkları ve yarattıkları şeyleri gördükçe heyecanlanmamak elde değil. Bu konuda bize tam destek vere TİKA ve TİKA Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’a çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu eğitimler sırasında gençlere eğitim veren Cyprus Robotics şirketi direktörü değerli öğretmenimiz Tezel Çelebi ile adamızda bir ilk, sürücü kartı yapıldı. Bu sürücü kartına da Made in Cyprus yazıldı. Bu da bizim için büyük bir gurur oldu.

Ayrıca 2022 yılında başlattığımız Robotik Kodlama Eğitimlerinde ilk mezunlarımızı 2023 yılında verdik. Telsim Sponsorluğunda gerçekleşen törende başarılı olan tüm gençlere sertifikaları verildi. Ayrıca gençler eğitim alırken yaptığı robotları ailelerine gösterme fırsatı bularak, eğitimler sırasında neler yaptıklarını da anlattılar.

Bu da bizler için çok gurur verici bir gün oldu. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’e de, Teknoloji Atölyesinde gerçekleşen Robotik Kodlama Eğitimleri sırasında gençlere hem malzeme hem de teknoloji olarak verdiği tam destek için de ayrıca çok teşekkür ederiz.

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her aradığımızda ulaşabildiğimiz, düzenli olarak bölgeye gelip İEZB olarak bizlerle toplantılar yapıp, bölgedeki esnafın sorunları ile ilgilenip, çözüm için mücadele ettiği ve kendisine ilettiğimiz bölgemizdeki sorunları da meclise taşıyıp çözüm üretmeye çalıştığı içinde kendisine çok teşekkür ederiz.

İEZB olarak bölgedeki yerel ürünlerin üretim standartlarının iyileştirilmesi, üretimden pazarlamaya kadar olan sürecin izlenebilmesi ve desteklenebilmesi için gerekli sistemlerin kurulması ve ilgili paydaşlar ile iş birliği sağlanarak faaliyetler yapabilecekleri en önemlisi üretimde paylaşımı ve birlikte üretmeyi destekleyecek Dijital Kooperatifleşme adımlarını da 21 Aralık Dünya Kooperatif Gününde attığımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

İEZB Olarak bu sene de 6 yıl 4 ay mücadele ve özverili çalışmanın neticesi olarak daha önce HAYAL olarak gördüğümüz ama şimdi İEZB Mesleki Eğitim Merkezi (İEZB-MEM) binasını hayata geçiriyoruz. Bu bina ile bölgenin en önemli sorunu olan kalifiyeli ara eleman sorununa büyük çözüm olacak Mesleki Eğitim Merkezi’nin temellerinin atılması bizim için en büyük gurur olmuştur. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Mimar Ramadan Öztörel’e, iş birliği protokolümüz olan ve bölgede bize her zaman tam destek olan KTEM Birliği ve Başkanı Bora Karaçam’a, birliğimizin eski asbaşkanı ve ITC Mühendisliğin Direkötürü İltaç Çırakoğlu’na, bölge esnafımız ve birliğimize geçmişten günümüze destekleri olan Savaş Kara’ya, birliğin eski başkanı Rasım Küçük’e ve Birtan Ketenoğlu’na İEZB Mesleki Eğitim Binası için yapmış oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Her zaman dile getirdiğim gibi;

GELİYOR GELMEKTE OLAN!

Son olarak yukarıda özetle geçtiğimiz üzere 2023 yılı, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Yönetim Kurulu ve Başkanı olarak icraatlarla dolu bir yıl olarak geçti. 2024 yılında da çok daha fazla çalışıp çok daha fazla icraat yapmayı planladık. 2024 yılının herkese sağlık, huzur, umut ve özverili çalışıp üreteceği bir yıl olması dileklerimle.

“Bu hayatta; sorumluluğunu taşıyabileceğin fikirlerin sahibi olmak, fikirleri hayatla iç içe yaşatabilmek ve geleceğini başarı ile şekillendirmektir.”