Alithia “ADMIE ve Nexans Kıbrıs Parasını İstiyor… Elektrik Bağlantısıyla İlgili Anlaşmazlıkların Üzerine Halen Köprü Kurulamadı” başlıklı haberinde Rum ve Yunan taraflarının arasındaki anlaşmazlığın, iki mali konudan kaynaklandığına işaret etti.

Gazeteye göre mali konulardan biri Rum Enerji ve Maliye bakanlarının, Rum yönetiminin proje için 5 yılda ödemeyi taahhüt ettiği 125 milyon euronun 2025 yılına ait ilk taksiti olan 25 milyon euronun ödenip ödenmeyeceğine dair çelişkili açıklamaları. Diğer anlaşmazlık ise Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) ADMIE’nin bugüne kadar ödediği ve zaman içerisinde tahsil etmeyi istediği 251 milyon eurodan yalnızda 82 milyon euroluk bölümünü onaylaması.

Yunan tarafı, Rum yönetimini vaat ettiği parayı ödemeye çağıran açıklamalar yapmaya devam ediyor. ADMIE CEO’su Manuso Manusaki, önceki gün, Rum yönetiminin tavrının yatırımcının (ADMIE) risk algısını gidermediğini” açıkladı. “Renewable & Storage Forum’da” konuşan Manusaki projenin ilerlemesi için yatırımcının, Güney Kıbrıs’ın tavrıyla ilgili risk algısının giderilmesi gerektiğini” söyledi.

Manusaki ayrıca Rum tarafının, yüklenici ADMİE’nin yan şirketiyle imtiyaz sözleşmesinin ileri götürülmesiyle ilgili yeni vaadinden söz etti. Yan şirketin Enerji Düzenleme Kurulu’ndan onay alması halinde ADMIE’nin, projenin işleyiş giderleri için tazminat alabileceğini, bu olursa, Rum tarafının projeye hissedar olma yolunun açılacağını kaydetti.

Manusaki ayrıca ADMIE’nin, Rum ve Yunan hükümetlerinin anlaştığı üzere 2025’te ödenecek 25 milyon euroluk ilk taksiti tahsil edebilmek için RAEK’ten gerekli onayı beklemekte olduğunu hatırlattı.

GSI projesinde kablo döşeme işini üstlenen Fransız Nexans şirketinin yeni CEO’su Julian Hubert GSI projesinin iptal senaryolarının geçerli olmadığını, projenin normal şekilde devam ettiğini söyledi. Projeyle ilgili siyasi çalışmaların devam ettiğini, Avrupa Komisyonu’nun görüşmelere artık aktif katılım sağladığını hatırlatan Hubert gecikmeler olsa bile projenin maliyetine önemli bir etkisi olmayacağı görüşünü ortaya koydu.

Bugüne kadar 250 milyon euro ödeme alan Nexans şirketi CEO’su Hubert ödemenin geriye kalan kısmı konusunun Güney “Kıbrıs’tan geçtiğini söyleyerek nihai prosedürlerin, müdahil devletlerin kararlarıyla bağlantılı olduğuna işaret etti.

Fileleftheros Nexans CEO’sunun açıklamasını “Nexans Kablo Normal Şekilde İlerliyor Diyor” başlığıyla aktardı.