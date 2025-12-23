Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde 13. Hafta Programı pazartesi akşamı Büyükler kategorisinde oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Kadınlarda play-off’a yükselen son takım UKÜ oldu.

Önceki akşam oynanan karşılaşmalarda lider Lefkoşa Voleybol Akademisi(LVA) Erenköy deplasmanından 3-0 galip ayrılarak klasmanı lider tamamladı.

Lefkoşa’da oynanan gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ konuk ettiği MSA’ni 3-1 mağlup ederek adını play-off’a yazdıran son rakım oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer önemli karşılaşmasında DAÜ deplasmanda Cihangir GSK nü 3-1 mağlup ederek klasmanı averajla ikinci sırada tamamladı. Cihangir bu sonuçla 20 Puanda kalarak klasmanı 3. sırada tamamladı.

Erkeklerde Erenköy Karpaz Belediyesi evinde konuk ettiği DTSK’yı 3-0 mağlup etti.

Oynanan son maçlar sonrasında Büyüklerde play off Yarı Final eşleşmeleri belli oldu.

Bayanlarda

LVA-UKÜ

DAÜ-CİHANGİR

Erkeklerde

EKBV-DTSK

Play Off Yarı Final ilk müsabakaları 9-10 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bayanlarda LVA ve DAÜ Erkeklerde EKBV Play Off Yarı Final Serisine 1-0 üstünlük ile başlayacak. Seride 3’e ulaşan takım adını finale yazdıracak.