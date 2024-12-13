Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli sakinlerinden, Su Dairesi emeklisi, eski futbol hakemlerinden Ahmet Şener Bulunmaz hayatını kaybetti.

Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç'un kayınpederi de olan Bulunmaz'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere spor camiasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Ahmet Şener Bulunmaz’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Gönyeli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönyeli Kabristanlığı'nda toprağa verildi.