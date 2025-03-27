Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Ramazan Bayramı’nı hep birlikte huzurla karşılayabilmek adına her bayram arifesinde olduğu gibi, rutin temizlik ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Gönyeli -Alayköy Belediyesi yaptığı paylaşımla yapılan çalışmaları şöyle duyurdu:

Mezarlıklarımızda kapsamlı bakım ve temizlik yapıldı.

Cadde ve sokaklarımızda genel çevre temizliği gerçekleştirildi.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinin bahçelerinde temizlik çalışmaları yapıldı.

Bayram süresince belediye hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için nöbet planlamaları tamamlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın temiz, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için 7/24 görev başındayız.