Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Ramazan Bayramı’nı hep birlikte huzurla karşılayabilmek adına her bayram arifesinde olduğu gibi, rutin temizlik ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.

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Gönyeli -Alayköy Belediyesi yaptığı paylaşımla yapılan çalışmaları şöyle duyurdu:

☑️ Mezarlıklarımızda kapsamlı bakım ve temizlik yapıldı.

☑️ Cadde ve sokaklarımızda genel çevre temizliği gerçekleştirildi.

☑️ 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinin bahçelerinde temizlik çalışmaları yapıldı.

☑️ Bayram süresince belediye hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için nöbet planlamaları tamamlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın temiz, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için 7/24 görev başındayız.

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