Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde düzenlenen 2025-2026 futbol sezonunda görev yapacak olan antrenörlerin çalışma izni alabilmelerine olanak sağlama adına mazeret semineri yapıldı. Mazeret semineri Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda saat 10.00-16.00 arasında yapılarak tamamlanmış oldu. Haziran 2025 ayında Tamer Zeden Antrenör Gelişim seminerine katılamayan teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörlerin katılımı ile gerçekleştirilen seminere 36 antrenör katıldı.

Açılış

Kıbrıs Türk Futbol Federasyon Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda yapılan mazeret seminerinde KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu açılış konuşmasında, Haziran ayında yapmış oldukları Tamer Zeden Antrenör gelişim seminerine katılamayan antrenörlerimize mazeret semineri açarak yeni başlayacak olan sezonda çalışma fırsatı verdiklerini belirterek katılımcılara ve katkı koyanlara teşekkür ederek, yeni sezonda tüm antrenörlerimize başarılar diledi. Başkan Hasan Topaloğlu’nun konuşmasının ardından ilk oturumala seminer başladı.

Oturumlar

Mazeret seminer oturumlarındaki konu başlıkları antrenörler için kişisel marak yönetimi, yaş gruplarına göre haftalık antrenman planlaması, kaleci antrenörlüğünde yeni trendler, futbolda liderlik, futbolda sezon planlaması, antrenman yükleme takibi ve planlaması, dar alan oyunları, futbol analizi konusundaki son oturum sonrasında seminer belge dağıtımı ile tamamlandı.