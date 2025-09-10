Yazılı açıklamasında, "Okullarda sunulan her öğün geleceğimizi doğrudan etkilemektedir" diyen Oymen, bu nedenle okullarda gıda güvenliğinin en yüksek öneme ve önceliğe sahip olması gerektiğini belirtti.

Gıda güvenliğinin hijyen, uygun altyapı, doğru muhafaza koşulları ve uzman denetimiyle

sağlanabileceğini ifade eden Oymen, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli unsurları şöyle sıraladı: “Altyapı ve hijyen, soğuk zincir ve muhafaza, gıda hazırlama ve sunum, personel eğitimi, uzman desteği, bilgilendirme ve farkındalık .”

Kantin, yemekhane ve mutfakların hijyenik şartlara uygun, modern altyapıyla donatılması, temizlik ve bakımın düzenli şekilde yapılması gerektiğini belirten Oymen, et, süt ürünleri, sebze-meyve gibi kolay bozulabilen gıdaların uygun sıcaklıkta saklanması, soğuk zincirin kesintisiz sürdürülmesi ve sağlıklı depolama koşullarının sağlanmasının zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yemeklerin hazırlanmasında hijyen kurallarına uygunluk, çapraz bulaşmanın önlenmesi ve kullanılan malzemelerin güvenilir tedarikçilerden sağlanmasının önemine de işaret eden Oymen, okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde çalışan personelin hijyen ve gıda güvenliği konularında düzenli olarak eğitim alması gerektiğini belirtti.

“Gıda mühendislerinin sürece dahil edilmesiyle, okullarda sunulan gıdaların güvenliği bilimsel ve teknik açıdan sürekli denetlenebilir hale getirilmesi sağlanmalıdır” diyen Oymen, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Gıda Mühendisleri Odası olarak çocuklarımızın güvenli gıdaya erişiminin yalnızca bir

tercih değil, temel bir hak olduğunu vurgulayarak hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullanan Oymen, okullarda en yüksek gıda güvenliği standartlarının uygulanması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını da ifade etti.