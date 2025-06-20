Sağlık Bakanlığı, Girne'nin doğu bölümündeki deniz suyu analiz sonuçlarını açıkladı. Toplam 14 otel ve halk plajına ilişkin sonuçlar temiz çıktı.

Sağlık Bakanlığı, haziran ayına ait deniz suyu analiz sonuçlarını açıkladı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ortaklığında Çevre Dairesi tarafından yapılan ve Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen deniz suyu analiz raporları, Girne'nin doğu bölümündeki denizlerin temiz olduğunu ortaya koydu.

Yapılan analizlerde, 14 farklı noktaya ait numunenin hiçbirinde kirlilik saptanmadı.

Analizi yapılan ve temiz çıkan otel ve halk plajları şunlar oldu:

• Acapulco Hotel Plajı

• Alagadi 1 Halk Plajı Esentepe

• Chamada Hotel Beach

• Diana Beach

• Elexus Hotel Plajı

• Esentepe Halk Plajı

• Korineum Golf Club

• Lords Palace Hotel

• Shayna Beach Çatalköy

• Cratos Hotel

• Karakum Halk Plajı

• Oscar Hotel Plajı

• Vuni Palace Hotel Plajı sağ taraf

• Vuni Palace Hotel Plajı sol tarafı

Suyun temiz sayılabilmesi için, koli basilinin normal koşullarda 250, enterekokların 100 zorunlu değerin altında bulunması gerekiyor.

Genelde e. coli kısaltması ile veya koli basili olarak bilinen "escherichia coli" insanların ve hayvanların bağırsaklarında bol miktarda bulunan bir bakteridir. Yüzden fazla çeşidi vardır, bazı çeşitleri gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara neden olur, bağırsak enfeksiyonu yapıyor.