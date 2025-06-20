Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

Ada Kıbrıs projesi kapsamında KKTC’nin Türkiye’de önemli bir şekilde tanıtıldığına dikkat çeken Aktunç, “Ada Kıbrıs, Türk halkına yeni bir konumlandırma yaptı” dedi.

Aktun, 84 milyon nüfusu olan Türkiye’den KKTC’ye sadece 4 milyon kişinin geldiğini aktardı.

80 milyon kişinin KKTC’yi tam anlamıyla bilmediğini kaydeden Aktunç, Ada Kıbrıs projesi ile KKTC’nin kültürel yapısının, gastronomisinin Türkiye’de televizyonlarda insanlara anlatıldığını söyledi.