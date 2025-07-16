Girne Belediyesi çocuklar ve gençler için ücretsiz spor kursları düzenliyor.

Basketbol, voleybol, tenis ve pilates branşlarında verilecek eğitimler, Kaşgar Court Bölgesi’ndeki belediye tesislerinde ve Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı’nda yapılacak.

Kayıtlar, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi üzerinden yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru için 0533 871 29 29, 0392 815 10 08 ve 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan iletişime geçilebilecek.

Basketbol kursları, yaş gruplarına göre iki ayrı seans halinde planlandı. Buna göre, 6 - 10 yaş arası birinci grup 18.00 – 19.00; 11 - 15 yaş arası ikinci grup 19.00 – 20.00 arası yapılacak. Kurslar, 22 Temmuz Salı günü başlayacak ve 23 Eylül Salı gününe kadar her Salı günü devam edecek.

Voleybol kursları da 6 - 10 yaş arası birinci grup 18.00 – 19.00; 11 - 15 yaş arası ikinci grup 19.00 – 20.00 saatleri arasında yapılacak. Kurslar, 24 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 25 Eylül Perşembe gününe kadar her Perşembe günü düzenlenecek.

Tenis kursları, 8 - 14 yaş grubu çocuklar için hazırlandı. Dersler, her Pazartesi ve Çarşamba günü saat 09.00 – 10.00 arasında gerçekleştirilecek. Başlangıç tarihi 21 Temmuz Pazartesi, kurs bitiş tarihi ise 24 Eylül Çarşamba olarak belirlendi.

Pilates kursu, 16 yaş ve üzeri genç ve yetişkin bireylere hitap ediyor ve her cuma günü saat 19.15 – 20.00 arasında düzenlenecek. Kurs 25 Temmuz Cuma günü başlayacak, 26 Eylül Cuma günü sona erecek.