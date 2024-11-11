Süper Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün teknik heyetinde adeta bir deprem yaşandı. ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde teknik direktör Turan Altay’ın teknik ekibinde yer alan 3 teknik adam görevlerinden istifa etme kararı aldılar. Turan Altay’ın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenörler Hamdi Öğütçü ile Hüseyin Yavuz ve kaleci antrenörü Ali Erkan, görevlerinden istifa ettiler. Ayrılık nedeninin fikir ayrılığı olduğu öğrenildi.