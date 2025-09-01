Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 9 Eylül Cephesi şehitlerinin Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde ilk adımı atan kahramanlar olduğunu söyledi.

Bayar, 31 Ağustos 1957’de yaşanan patlamayı ve o günkü tanıkların anlattıkları aktararak, Ulus Ülfet, İsmail Beyoğlu, Mustafa Ertan ve Kubilay Altaylı’nın genç yaşta Türklük ateşiyle mücadeleye katıldıklarını, ancak elim bir patlamada hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Yaralıların sıkıyönetim şartları nedeniyle hastanelere götürülemediğini ve şehitlerin farklı günlerde yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bayar, “Onlar milli varoluş mücadelemizin ilk şehitleri olarak tarihe geçtiler” dedi.

Şehitlerin fedakarlığının milli mücadelenin sembolü olduğuna işaret eden Bayar, “Bu kahramanlarımızın açtığı yolda, bir yıl sonra Erenköy’de ilk bereketçiler ve ilk deniz şehidimiz Asaf Elmas, aynı direniş ruhunu sürdürmüştür. İşte bu ruh bizleri bugünlere taşımıştır” dedi.

Bayar, şehitlerin kabirlerinin Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda bulunduğunu anımsatarak, genç yaşta hayatlarını feda eden bu dört gencin ve tüm şehitlerin rahmet, minnet ve şükranla anıldığını vurguladı.

Milli davanın 1878’den beri sürdüğüne işaret eden Bayar, “Bugünlere kolay gelinmedi. Gençlerimize bu mücadeleyi anlatmak, onları bilinçlendirmek hepimizin görevidir. Tek yol devletimizle yolumuza devam etmektir. Yaşasın anavatan, yaşasın yavru vatan” dedi.