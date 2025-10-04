Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Halil Atlar, Ali Eren Orçan

Dumlupınar: Alihan, Yasin, (65’ Nazım), Arda, Olcay, Orhan, Yannick, (77’ Bilal), Berk Büyükkal, (77’ Karan), Osman, (66’ Berke), Mert, Hikmet, (77’ Berk Güçlücan), Sylla

Lefke: İrfan, Erkan, Aykut, Tahsin, (46’ Mehmet Ali), Mustafa, (65’ Seydi), Kaan, Armstrong, Arda, (74’ Serhat), Yılmaz, (65’ Caner), Kouassi, Traore, (87’ Süleyman)

Goller: 12’ ve 61’ Sylla, 42’ Hikmet, 72’ Mert, 88’ Karan (Dumlupınar)

AKSA Süper Lig 3. hafta maçında Dumlupınar ile Lefke, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Ligde ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde kazanan 5-0 gibi farklı bir skorla ev sahibi Dumlupınar oldu. Dumlupınar’ı galibiyete taşıyan golleri Sylla (2), Hikmet, Mert ve Karan attı. Bu sonuçla ligde kayıpsız devam eden Dumlupınar puanını 9’a taşıyıp maç fazlasıyla lider olurken ligde ilk yenilgisini alan Lefke ise 6 puanda kaldı.

12’ Dumlupınar atağında soldan Mert ortaladı. Topla buluşan Sylla sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.

30’: Dumlupınar atağında Osman ortaladı. Hikmet müsait pozisyonda dokundu. İrfan son anda topu çıkardı.

42’: Sylla topu sağdan taşıdı. Pasında Hikmet ceza alanı içinde plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 2-0.

45+3’: Kouassi orta alandan kaptığı topu Yılmaz’a çıkardı. Yılmaz’ın sert şutunu kaleci Alihan çıkardı.

61’: Hikmet’in pasında Osman topu kaleye yönlendirdi. İrfan topu çeldi. Yetişen Sylla topu ağlara gönderdi 3-0.

69’: Lefke atağında Caner’in yakın mesafeden şutunda kaleci Alihan topu son anda kornere çeldi.

72’: Dumlupınar atağında Hikmet’in ortasında Mert mükemmel bir röveşata ile topu ağlara gönderdi 4-0.

88’: Dumlupınar atağında Mert’in pasında genç Karan plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 5-0.