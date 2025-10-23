AKSA 1. Lig ekiplerinden Geçitkale, lige istediği gibi bir başlangıç yapamayınca kulüp içinde önemli değişikliklere gitti. 5. hafta sonunda beklenen puanları toplayamayan kırmızı-beyazlı ekipte hareketli günler yaşanıyor.

Kulüp, ilk olarak teknik direktör Ufuk Fırat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu ayrılığın hemen ardından, takımın TC’li hücum oyuncusu Emirhan Recep ile de yine karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı açıklandı.

YÖNETİM YENİ HOCA ARAYIŞINDA

Ahmet Kadı başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni teknik direktör arayışlarını titizlikle sürdürüyor.

Bu süreçte takımın maç hazırlıklarını, kadro içindeki tecrübeli isimlerden Hüseyin Yeşilbaş ve Çağdaş Çevik yürütüyor.

BOŞNAK GERİ DÖNDÜ

Yönetim kurulunun yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sezon öncesinde futbola ara verdiğini açıklayan İrfan Boşnak, yeniden takıma döndü.

Boşnak’ın dönüşü, takım içerisinde moral ve motivasyonun artmasını sağladı.

EVİNDE PUAN ARAYACAK

Ligde 5. hafta sonunda sadece 1 puan toplayabilen Geçitkale, bu hafta kendi sahasında 4 puanlı Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nüı konuk edecek.

Kulüp camiası, alınacak bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de yeni bir çıkışın başlangıcını yapmayı hedefliyor.