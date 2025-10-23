AKSA Birinci Lig’de mücadelesini kararlılıkla sürdüren Baf Ülkü Yurdu’nun Başkanı Mustafa Altun, takımın gösterdiği saha içi performansa rağmen camia tarafından yalnız bırakıldıklarını ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altun, takımın başarısına rağmen yeterli desteği göremediklerini belirterek, “Başarıyı herkes ister ama o başarıya giden yolda yanında kimse yoksa, her galibiyet biraz eksik kalır,” dedi.

“SAHADA KOŞUYORUZ, AMA ARKAMIZDA KİMSE YOK”

Başkan Altun, futbolcuların büyük özveriyle mücadele ettiğini vurguladı:

“Bu çocuklar yağmurda, çamurda formaları için ter döküyor. Her maçta yüreklerini ortaya koyuyorlar. Ama bazen dönüp bakıyorum; tribünde eksik bir ses, yönetim arkasında eksik bir el… Bu yalnızlık insanın içine dokunuyor.”

Altun’un sözleri, yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi destek eksikliğini de gözler önüne serdi.

“SPONSOR YOK, AMA İNANÇ VAR”

Baf Ülkü Yurdu’nun sponsorsuz bir şekilde ligde mücadele ettiğini belirten Başkan Altun, kulübün ayakta kalma mücadelesini şu sözlerle anlattı:

“Her şey gönüllülükle, özveriyle yürüyor. Ama bu sürdürülebilir değil. Biz elimizden geleni yapıyoruz, ama artık bir elin daha uzanması gerekiyor.

Baf Ülkü Yurdu bu memleketin değeridir, yalnız kalmamalı.”

“BAŞARI PAYLAŞILDIKÇA GÜZEL”

Altun, son olarak camiaya ve taraftarlara çağrıda bulundu:

“Takım sahada koşuyor ama koşarken arkasında koca bir camianın nefesini hissetmek istiyor.

Bu takımın başarısı hepimizin başarısı olmalı. Biz kazandıkça sevinin, biz yoruldukça destek olun. Çünkü biz bu hikâyeyi yalnız yazmak istemiyoruz.”