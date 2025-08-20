15 Ağustos 2025 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı.

4 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; Vadili’de ikamet eden ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Işıltan Yüksel tarafından satılan "52672" numaralı bilete isabet etmişti.

30 Ağustos’ta 2 Milyon TL

30 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek çekilişin bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi. Biletler şuan piyasadaki tüm gezici bayilerde ve şubelerimizde satışta bulunuyor.