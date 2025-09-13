Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 00.05 sıralarında, Gazimağusa’da 39. Tümen Caddesi üzerinde, Eda Alptekin (K-48), yönetimindeki RH 802 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Ziya Gökalp Caddesi kavşağına geldiğinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu o esnada sağından, aynı cadde üzerinden kuzey istikametine doğru 94 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Emrah Gödelek (E-28) yönetimindeki EK 469 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan EK 469 plakalı araç sürücüsü Emrah Gödelek ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hayat Kelek (K-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Baver Arı (E-25), 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UG 373 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada seyrettiği yol üzerinde bulunan sulu çembere geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre çemberin solun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan UG 373 plakalı araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.