Gazimağusa Belediyesi, Laguna bölgesine kanalizasyon hattı döşeyecek.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, ocak ayının ilk haftası başlatılacak kanalizasyon hattı çalışmaları iki aşamalı olacak.

Projenin ilk etabının Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin bulunduğu Kemal Servet Caddesi üzerinde bulunan park alanını içerdiği, bu çalışmanın bir ay içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

İkinci etabın ise halk arasında Develimanı olarak bilinen Nadir Sokak, Kemal Servet Caddesi, Laguna girişi ile Arkın Palm Beach Otel bölgesine kadar uzanan güzergah ve tenis kortlarının olduğu bölgeyi kapsadığı kaydedildi. Çalışmaların yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Kanalizasyon çalışmaları süresince bölgede zaman zaman yol kapatma ve trafik düzenlemelerine başvurulacağı belirtilerek, bu nedenle duyurulara dikkat edilmesi tavsiye edildi.