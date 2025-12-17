Gazimağusa Belediyesi yaptığı açıklamada, Gazimağusa ağıllar bölgesi ile Tuzla St. Barnabas Manastırı yolu üzerinde hayvan taşımacılığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon istasyonları kurulduğu ve bu istasyonlar aracılığıyla hayvan taşıyan araçların kontrollü şekilde dezenfekte edildiği kaydedildi.

Yetkili makamlar tarafından karantina altına alınan bölgeler dışındaki alanlardan hayvan taşımacılığına izin verildiği vurgulanan açıklamada, hayvan taşıyacak kişi ve işletmelerin belirlenen dezenfeksiyon noktalarından işlem yaptırmaları zorunlu tutulduğu kaydedildi.

Hayvan taşımacılığı yapan kişi ve işletmelerin her taşıma öncesinde ayrı ayrı dezenfeksiyon yaptırmaları ve güncel dezenfeksiyon belgesini taşıma sırasında yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğu ve belgesi bulunmayan taşıyıcılar hakkında polis birimlerine bildirim yapılacağı duyurusu yapıldı.

Açıklamada, ayrıca, dezenfeksiyon belgesi bulunmayan hayvan taşıyıcılarının getirdiği hayvanların Gazimağusa Belediyesi mezbahasına kabul edilmeyeceği de vurgulandı.