Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada, zanlının avukatları Süleyman Özsoylular ve Doğa Zeki de hazır bulundu.

Duruşmada yeni olguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, zanlının mahkemeye çıkarıldığı 12 Aralık’tan bu yana 10’dan fazla kişinin sorgulandığını, beş ifade temin edildiğini belirtti. Banka dökümlerinin alındığının, hesap incelemelerinin devam ettiğini ifade eden Hoca, alınan bir bilgisayar ve bir USB’nin de incelemesinin sürdüğünü söyledi. Hoca, zanlının eski telefonunun ise hala arandığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler olduğunu dile getiren Hoca, zanlı aleyhinde beş gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Ali Hidayet de, polisin, 14 gün boyunca 50 kişiyi sorguladığını, 20’den fazla ifade aldığını belirterek, bilgisayar ve telefonla ilgili data dökümlerinin beklendiğini kaydetti.

Zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğine dikkat çeken Hidayet, zanlı aleyhinde beş gün ek tutukluluk talebini yineledi.

Yargıç Şevket Gazi de, zanlı hakkında beş gün ek tutukluluk emri verdi.

Zanlı aleyhinde, “Suç Geliri Aklama, Rüşvet Alma, Rüşvet Teklif Etme, Rüşvet Talep Etme, İrtikap, Görevi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” suçlamaları bulunuyor.