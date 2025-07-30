Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni özel huzurevleriyle rekabet edebilecek modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturduklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Kalkanlı Yaşam Evi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaşlılarla ve basınla burada öğle yemeği de yiyen Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nin kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

İç ve dış tamiratı yapılan, mefruşatı yenilenen, odaları revize edilen merkezdeki düzenlemelerle ilgili basına bilgi de veren Gardiyanoğlu, “Kalkanlı, Kıbrıs Türk halkının birlikte nelere başarabileceğinin en güzel örneğidir. Ben doğru kişileri doğru zamanda doğru projeyle buluşturdum ve burayı özel bakımevleriyle yarışabilecek, hatta daha üst bir noktaya getirdik” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlusu Mert Metinkal da eşlik etti.

“İlk karşılaştığım manzara çok üzücüydü”

Yaklaşık iki yıl önce göreve geldiğinde masasında önceden yazılmış bir not bulduğunu, o notta Kalkanlı Yaşam Evi’nin içler acısı durumunun anlatıldığını belirten Gardiyanoğlu, ilk resmi ziyaretini buraya yaptığını söyledi.

İlk karşılaştırdığı manzaranın kendisini ne kadar üzüp şaşırttığını da paylaşan Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi'nin o zaman klimaların çalışmadığı, suların akmadığı, bahçesi otlarla bürülü, kokudan içeriye girilemeyen bir yer olduğunu kaydetti.

Empati ve vicdanla yaklaştığı Kalkanlı Yaşam Evi’ne bugün belki de 50’nci kez geldiğini söyleyen Gardiyanoğlu, görmeden, dokunmadan, yerinde incelemeden sıkıntılara çare bulunamayacağını ifade etti.

“Sosyal hizmetler alanında iyileştirmelere devam edeceğiz”

Alt yapısı güçlendirilen Kalkanlı Yaşam Evi’nde şimdi tüm odalarda sıcak-soğuk su erişimi olduğunu, klimaların çalıştığını, mefruşatın yenilendiğini, odaların revize edildiğini, çevre düzenlemesinin yapıldığını kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, tüm iyileştirmelerin ve yatırımların bağış yoluyla yapıldığını, merkezin para değil sadece bağış kabul ettiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, sosyal hizmetler alanında iyileştirmelere devam edeceklerini, kırılgan gruplara desteklerini sürdüreceklerini de belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın vicdani sorumlulukla hareket etmesi gereken bir kurum olduğunu da söyleyen Gardiyanoğlu, burada çok iyi ve özverili bir ekibin insanüstü gayretle çalıştığını, sponsorlardan da ciddi destek gördüklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güzelyurt Belediyesi ile diğer kurumlar ve gönüllülere Yaşam Evi'ne verdikleri destek için teşekkür eden Gardiyanoğlu, burasının ev gibi olması, öyle hissedilebilmesi için çalışıldığını söyledi.

“Kapılarımız 7 gün, 24 saat herkese açıktır”

Kalkanlı Yaşam Evi'nin daha da modern hale gelmesi için çalışacaklarını da kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, “Kapılarımız 7 gün, 24 saat herkese açıktır. Gelin yaşlılarımızla vakit geçirin, yapılanları, bu başarı öyküsünü görün….” dedi.

Mehmet İslamoğlu’nun adı sinema salonuna verildi

Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde bugün hizmete giren sinema ve eğitim salonuna orada yaşayan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden müzisyen Mehmet İslamoğlu’nun adının verildiğini de söyledi.

Tartışmaların hepsi tarih olacak”

8.5 milyon TL’lik bir yatırımla Kalkanlı Yaşam Evi’nin üçüncü katını gelecek yıl açmayı hedeflediklerini de açıklayan Gardiyanoğlu, “Burası da hizmete girdiğinde; devlet bu işi başarır mı, başaramaz mı, yeterli yatak var mı yok mu gibi tartışmaların hepsi tarih olacak…” dedi.

“İhaleler Rekabet Kurulu’na takıldı”

Gardiyanoğlu, burası için ihaleye çıkılan 16 temizlik personeliyle ilgili de konuştu.

İhalenin bitmesi, söz konusu personelin işe başlaması gerekirken Rekabet Kurulu’na takıldıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, böyle tesislerle ilgili ihalelerin nokta, virgül hatası ya da hırs yüzünden durdurulmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili ihalenin benzer bir sebeple durdurulduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, engelli bireyler için 24 saat hizmet verecek bölümün ve engellilerle ilgili otelin açılışının bu nedenle geciktiğini dile getirdi.

Kalkanlı’da 43 kişiye hizmet veriliyor

Öte yandan basın mensuplarına “Dünden Bugüne Kalkanlı Yaşam Evi” konulu video da gösterilirken kurum sorumlusu Mert Metinkal da merkezle ilgili bir sunum yaptı.

Metinkal’ın verdiği bilgiye göre, 30 yatak odası ve 63 yatak kapasitesi bulunan merkezde bugün toplam 43 kişiye hizmet veriliyor.

1 sorumlu hekim, 4 hemşire, 18 hasta bakıcının da görev yaptığı kurumda, ambulans şoförü, temizlikçiler, güvenlik görevlileri de çalışıyor. Kalkanlı Yaşam Evi’nde yemek menüleri diyetisyen eşliğinde hazırlanırken, merkez 7 gün 24 saat esasıyla güvenlik kameralarıyla izleniyor.

Kalkanlı Yaşam Merkezi’ne yerleşmek için başvurularsa, vatandaşların ikamet ettiği bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi ya da birimi tarafından kabul ediliyor, gerekli yönlendirmeler burada yapılıyor.