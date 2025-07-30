Polis Basın Bültenine göre, dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Haspolat’ta ani ölüm

Haspolat’ta da bir Yaşlı Bakım Evinde sakin Faik Ulusoy (E-64), dün gece kaldığı odada yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Bahse konu şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta’daki ani ölüme otopsi yapıldı

Öte yandan Lapta’daki ikametgahının bahçesinde ölü bulunan Barrie John Price’in (E-81) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Haspolat’ta uyuşturucu

Haspolat’ta, dün gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. ekipleri tarafından, W.C.E.’nin (E-38) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de yaralama

Girne’de dün gece aralarında alkollü içki konusunda yaşanan tartışma sonucu S.E. (E-34), ev arkadaşı Ö.U.’nun (E-31) elindeki bıçağı alarak sol arka omuz kısmından yaraladı.

Ö.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. S.E. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hrsızlık

Öte yandan Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren ve tadilatta olan bir restoranın bahçesinde muhafaza edilen iki gölgelik şemsiye, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.D.(E-43) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Mekan kapatma saatine uymamak

Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir barın mekan kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu ve ayrıca yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edildi. Bahse konu bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de sarhoşluk

İskele’de dün gece Polis Müdürlüğü'ne rahatsızlık suçundan getirilen 226 miligram alkollü A.E.E. (E-25), sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Safaköy’de yaralı bulunan şahıs

Safaköy’de bir ikametgahın önünde, bölgede yürüyüş yapan bir şahıs tarafından yaralı bulunan Gary Kaith Meggison (E-70), ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de yangın

Girne’de dün Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Serkan Bilgeç’in kullanımındaki FZ 272 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada muhtemelen sol ön farının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın sol ön farı, elektrik aksamları ve sol tekerleğinin iç plastik koruyucusu yandı. Soruşturma devam ediyor.

-Yeşilırmak'ta tekne yandı

Yeşilırmak Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir gezi teknesi tamiri yapıldıktan sonra, deneme amaçlı denize açıldığı sırada muhtemelen teknenin motor kısmında oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Tekne içerisinde bulunan dört şahıs tarafından yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edildi ancak yangının sönmemesi üzerine, konu şahıslar tekneden atlayıp yüzerek karaya çıktı. Yangın sonucu yaralanan olmazken, bahse konu tekne ise sürüklenerek balıkçı barınağının set duvarına yaklaştı ve tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.