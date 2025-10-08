Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Genel Sekreteri Asım Kamacı mesajında, toplumun huzur ve güvenliğinin, yalnızca dışarıdaki düzenle değil, içerideki düzenle de sağlandığını vurguladı.

Gardiyanların, adaletin görünmeyen, sessiz kahramanları olarak görev yaptığına dikkat çeken Kamacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cezaevlerinin kapıları ardında, suçun, pişmanlığın, umudun ve yeniden başlamanın iç içe geçtiği bir dünyada çalışırlar. Onların görevi, sadece disiplin ve düzeni korumak değildir; aynı zamanda insanı insana kazandırmaktır.

Gardiyanlık, dışarıdan bakıldığında sadece 'nöbet tutmak' gibi görünse de, aslında sabır, güçlü bir karakter ve yüksek sorumluluk duygusu isteyen bir meslektir. Her gün, farklı geçmişlerden gelen, farklı duygular içinde yaşayan insanlarla aynı çatı altında bulunmak kolay değildir. Bir yandan güvenliği sağlarken, diğer yandan insani duygularını korumak büyük bir denge ister.

Bu mesleğin en büyük zorluğu, dışarıda az bilinen yalnızlığıdır. Gardiyan, her zaman dikkatli olmak zorundadır; bir anlık dikkatsizlik büyük tehlikeler doğurabilir. Ancak yine de yılmazlar. Çünkü bilirler ki, onların görevi adaletin devamı, toplumun güvenliğidir.

Gardiyanlık, görünmeyen bir kahramanlık mesleğidir. Işıkların altında değil, demir parmaklıkların gölgesinde yapılır. Ama her vardiyanın sonunda, bir gün daha düzenin sağlandığını bilmek, bu görevin en büyük ödülüdür.

Unutulmamalıdır ki; gardiyan, sadece cezaevinin değil, adaletin de koruyucusudur.

Onların sabrı, cesareti ve insan sevgisi, toplumun güvenli geleceğine atılan sessiz bir imzadır.

Bu vesile ile tüm Gardiyanlarımızın gününü kutlar, yeni yılda tüm sorunların çözüldüğü ve daha iyi çalışma koşullarının sağlandığı bir yıl dileriz.”