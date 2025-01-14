Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, sol beke yerli takviyesi yaparak kadro derinliği oluşturmak istiyor.

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı transferinde sona yaklaştı. 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşan yönetim, Karadeniz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Eren için 3 milyon avroluk bonservis teklif eden Galatasaray, bu bedeli 3 yıla bölmeyi planlıyor. Trabzonspor ise ödemeyi tek seferde peşin olarak almak istiyor.

Pazarlıklarda orta yolun bulunması halinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Galatasaray, hücum hattına yapacağı hamle için ise acele etmeyecek. Sarı kırmızılılar; Georges Mikautadze, Amine Gouiri ve Fransa Ligue 1'den başka isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin, bu transferi Şubat ayında tamamlaması bekleniyor.