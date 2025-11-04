Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki futbolcu emeklilik, evlilik ve gelecek planları hakkında konuştu.

Birkaç yıl önce milyarder olduğunu söyleyen Cristiano Ronaldo, "Futbolda tek milyarder olmam beni şaşırtmıyor. Tüm rekorlara baktığınızda, listenin en tepesinde Cristiano Ronaldo’yu görürsünüz. İnsan doğası gereği her zaman daha fazla para arzular. Ne kadar kazanırsanız kazanın, her zaman daha fazlasını istersiniz. Ama bir noktadan sonra, belli bir seviyeye geldiğinizde, paradan daha önemli şeylerin olduğunu fark ediyorsunuz. Para önemlidir ama her şey değildir." dedi.

Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini her fırsatta dile getiren Portekizli yıldız, "Hayal mi? Bence değil. Beni oyuncu olarak tanımlamaz. 6-7 maç oynanan bir turnuva beni tarihin en iyisi mi yapacak? Sizce bu adil mi?" dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca evlilik teklifi ettiği sevgilisi Georgina Rodriguez ile 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından dünya evine gireceklerini söyledi. Portekizli, "Umarım kupa da olur" diye ekledi.

Ronaldo artık emekli olmaya yaklaştığını ve yıllardır bunu planladığını söyledi.

Yıldız oyuncu, "Emekliliğim artık yakın. Hazır olduğumu düşünüyorum. Zor olacak, muhtemelen de ağlayacağım ama 25 yaşından beri geleceğimi hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli olmadan önce 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, "948 golüm var ve hepsinin videosu var" dedi.