Küçük Kaymaklı’da 30 yaşındaki Valentine Nnaemeka Obi, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden fenalaştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Obi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Görevli doktorun yaptığı ilk incelemede darp ve cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polis soruşturması sürüyor.