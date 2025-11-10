Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların listesini duyurdu. 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı.

Süper Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

İşte o futbolcular;

- Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.

- Antalyaspor: Kerem Kayaarası.

- Beşiktaş: Necip Uysal, Ersin Destanoğlu.

- Eyüpspor: Arda Türköz.

- Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı.

- Gaziantep FK: Taha Güneş, Nazım Sangare.

- Göztepe: Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.

- Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.

- Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar.

- Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak.

- Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao.

- Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak.

- Samsunspor: Celil Yüksel.

- Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu.

TFF, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiğini açıkladı.