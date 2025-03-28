Bodrum FK: Rüzgar, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Erkan, Brazao, Mohammed, Ege, Okita, Puşcaş

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'ya konuk oldu.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 4-2'lik skorla devirdi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Skriniar, 32'de Oğuz Aydın, 36'da Szymanski ile 45'te penaltıdan Talisca kaydetti.

Bodrum FK'nın sayılarını ise 31'de penaltıdan Pusçaş ile 85'te Fredy attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti ve lider Galatasaray ile farkı 6'ya indirdi.

Bodrum FK ise 30 puanda kaldı.