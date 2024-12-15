Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti.

Sarı lacivertliler, 41. dakikada Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda En-Nesyri'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Piatek kaydetti.

RAMS Başakşehir'de Ousseynou Ba 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sezon 11. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 35'e çıkarıp zirve takibini sürdürdü.

Ligde 2 maç sonra kaybeden Başakşehir 22 puanda kaldı.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

59. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-1

74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1

90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1

