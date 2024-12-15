Bugün saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara Bölgesi Devpa Market civarında Alzheimer rahatsızlığı bulunan 75 yaşındaki Mehmet GÖKMEN isimli şahıs kaybolmuştur. Söz konusu şahıs alttan kahverengi kadife pantolon ve siyah ayakkabı, üsten ise fermuarlı gri renk kapişonlu kıyafet giymektedir. Kayıp şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Görenlerin en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.