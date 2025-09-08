Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler büyük panik yarattı. Uzman isimlerden peş peşe depremle ilgili açıklamalar geldi.

CNN Türk yayınında konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamaları şöyle:

Epeydir Sındırgı’da 6.1’in artçıları devam ediyor. Bunları artçı olarak değerlendirmek mümkün. İlk fayın kırıldığı yerin güneyine doğu yayıldı ve kırılmaya devam ediyor. Büyüklüğü oldukça fazla artçılar oluyor. Sındırgı fayı ve çevresinde meydana gelen normal fayların kırılması ile oluşan depremler. Bu fay doğuya doğru devam ediyor, 2011’de Simav depremi var 6. Sonra 1970 Gediz Depremi var 7.2. Biraz güneyde Dinar depremi 1995’de 6.5. Sonra çay depremi bu zon üzerindedir. Son derece aktif bir kuşak. Burada artçıların yoğun olması çok fazla olmasını belki tartışmak gerekiyor. Onun için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu zaten değerlendiriyoruz. Burada Akhisar, Bigadiç arasında Gelenbe fayı diye bir aktif fay var.

Bu fay dik yönde, Sındırgı civarında kesişiyor. Simav-Sındırgı fayı ile Gelenbe fayının kesişme bölgesi bu depremlerin olduğu bölge. Yani bir kavşak noktası. Sındırgı fayı ve tali faylar çok kırılıyor. Çünkü batıya doğru stres transferi söz konusu.

Gelenbe fayını kıramadığı için, Gelenbe fayı kırılırsa 7’ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bu stres, depremin dalgaları bariyer gibi Gelenbe fayına çarpıp dönüyor. Bunlar olağandır. Bu zon üzerinde Çay depreminde, Çay Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde böyle bir durumla karşılaşmıştık. Burada ayrıca Türkiye’nin en aktif volkanları Kula volkanikleri bu bölgede. Volkanik aktivite var. Sındırgı civarı yoğun bir şekilde termal suların çıktığı, magmanın yer yüzüne yakın olduğu bir bölge.

PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN DEPREM FIRTINASI UYARISI: YENİ FAYLAR AKTİF HALE GELDİ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir Sındırgı’daki 4.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Sözbilir, “Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir" dedi.