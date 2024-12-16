20 Temmuz Barış Harekatı gazilerinden ve Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği mensuplarından Faik Alar yaşama veda etti.

Faik Alar için önceki gün ilk olarak Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi önünde askeri tören düzenlendi.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca törende yaptığı konuşmada, “Acımız büyüktür, bu acıyı bizlerle paylaşan herkese teşekkürler” diyerek, başta Faik Alar’ın ailesi olmak üzere tüm camiaya başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da TBK Gazisi Faik Alar’ın cenaze törenine katıldı.

Faik Alar’ın Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve Kıbrıs Türklerine adadaki huzur içerisindeki yaşantısını emanet eden kahramanlardan olduğunu kaydeden Tatar, “ 50 yıldır bu topraklarda, Kuzey Kıbrıs sevdalısı olan gazimiz, bu vatanı bizlere emanet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olması hasebiyle ifade ettiğim -anavatan, yavru vatan, mavi vatan ve gök vatanı ve böylesi bir milli değeri, ülküyü kazanmamızda çok önemli rol oynayan gazileri, selamlarken; onların arkadaşı olan Faik Alar’ı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.