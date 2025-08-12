İskele-Havalimanı ana yolunda, dün sabah saat 09.00 sıralarında akaryakıt yüklü bir tanker devrildi, sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
24 yaşındaki Ahmet Efe Akyol, yönetimindeki GK 418 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeri ile seyrettiği sırada Çukurova ağıllar mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yan kısmı üzerine devrildi.
Kazada araç sürücüsü, kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri, olası bir yangın tehlikesine karşı tedbir aldı.
Kaza sonucu devrilen tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle İskele-Ercan ana yolu, Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova köy girişi arasında kalan yol, trafik akışına kapatıldı. Ulaşım ise Çukurova köyünden sağlandı.
Devrilen mazot yüklü tanker, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova köy girişi arasındaki yol güzergahı, çalışmanın tamamlanmasıyla yeniden trafik akışına açıldı.