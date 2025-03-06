İstatistik Kurumu’nun “Nüfus ve Demografi Bülteni 2014-2023”e göre, KKTC’de evlenme sayısı düşerken boşanma sayısı arttı; evlenme yaşı ise yıllar içinde yükseldi.

2014 yılında 1316 olan evlenme sayısı, 2023 yılında 1223’e düştü… 2014’te 829 olan boşanma sayısı ise 2023’te 1148’e yükseldi

Evlenme yaşı da yıllar içinde artış gösterdi. 2014’te 28 olan kadınların ortalama evlenme yaşı 2023’te 33’e; 32 olan erkeklerin ortalama evlenme yaşı ise 36’ya çıktı.

EN FAZLA BOŞANMA ÇOCUKSUZ AİLELERDE

2014’te en fazla boşanma 312 ile çocuksuz ailelerde yaşandı. 2023’te ise 366 çocuksuz çift, 356 bir çocuklu çift ve 326 iki çocuklu çift boşandı.

2014-2023 yılları arasında en fazla boşanma çoğunlukla 1-5 yıllık evliliklerde yaşansa da, 2023 yılında 16 yıl ve üzeri evliliğe sahip kişiler 1-5 yıllık evliliğe sahip olanları ikinci sırada bıraktı.