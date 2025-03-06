KKTC İstatistik Kurumu, 2014-2023 yıllarını kapsayan nüfus ve demografi bülteni yayımladı. 4 Aralık 2011 tarihinde yapılan nüfus sayımında 286 bin 257 olarak belirlenen ülke nüfusu, 2023 yılsonu projeksiyonuna göre, 476 bin 214 olarak hesaplandı.

Kurumun, 1977 yılından itibaren yayınlanan istatistik Yıllıkları ve Ekonomik Sosyal Göstergeler’de yer alan bilgileri kullanarak hazırlanan bültende nüfus ve nüfus yapısı, doğum istatistikleri ve doğurganlık, ölüm istatistikleri ve ölümlülük gibi verilere yer verildi.

ERKEKLER DAHA FAZLA

Bültende, 2023 yılında nüfusun erkek oranı yüzde 54.1, kadın oranı yüzde 45.9 olarak kaydedildi.

KKTC’de veriler, erkek sayısının kadın sayısından daha hızlı arttığını gösteriyor.

Ülkenin nüfus tahminlerinin yıllar içerisindeki cinsiyet dağılımına bakıldığı zaman, toplam nüfusun artış gösterdiği, bu artışın erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Bültende, nüfus piramitlerine de yer verilerek, cinsiyet dağılımında 1996 yılına kadar toplam nüfus içindeki kadın/erkek oranlarının birbirine yakın olduğu (1995 yılında kadın %50.4 erkek %49.6) görüldüğü, 1996 yılında yapılan ilk kapsamlı nüfus sayımı sonrasında ise cinsiyet dağılımları arasındaki farkın değişmeye başladığı ve erkeklerin sayılarının, kadınlara göre daha yüksek bir artış gösterdiği saptandı.

1996 yılında yapılan nüfus sayımına göre cinsiyet dağılımları %52.8 erkek, %47.2 kadın iken, 2006 yılında yapılan nüfus sayımında %54.0 erkek, %46.0 kadın olarak değiştiği, 2011 yılında gerçekleşen sayımda ise bu oranın %52.6 erkek, %47.4 olduğu görüldü.

İlerleyen yıllardaki tahminlerde toplam nüfus artış göstermeye devam etti ve bu artış erkeklerde kadınlara göre daha yüksek oldu.

2023 yılı projeksiyon nüfusa göre nüfusun erkek oranı %54.1, kadın oranı %45.9 olarak hesaplandı.

NÜFUS YAŞLANIYOR

Geniş yaş gruplarının toplam nüfus içinde dağılımlarına bakıldığı zaman, “0-14 yaş grubu”ndaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2014 yılında %17.0 iken, 2023 yılında %13.5’e düştüğü, çalışma çağı nüfusu olarak isimlendirilen “15-64 yaş grubu”nun toplam nüfus oranı içindeki payının %74.5’ten, %77.7’e yükseldiği, yaşlı nüfusun ise %8.5’ten %8.9’a yükseldiği saptandı.